В Испании не работают купленные в Китае экспресс-тесты

Экспресс-тесты для выявления коронавируса, купленные Испанией в Китае, не работают. Об этом сообщает издание El Pais.

У этих тестов, которые произведены китайской компанией Bioeasy, чувствительность 30%, когда должна быть выше 80%.

"При такой чувствительности нет смысла использовать эти тесты", - заявил один из микробиологов.

Это было подтверждено микробиологическими лабораториями. Однако, в Китае заявили, что компания Bioeasy не работает с китайским правительством.

Напомним, недавно в Украину пришла из Китая партия экспресс-тестов для выявления коронавируса. Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики.

Также добавим, ранее сообщалось, что Северная Корея (КНДР) тайно обращались к международному сообществу с просьбой помочь увеличить эффективность тестирования на наличие коронавируса нового типа. Отметим, с начала вспышки коронавируса власти КНДР не объявляли ни об одном выявленном случае заражения.