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В Испании у пяти футболистов был выявлен коронавирус

Новости » Спорт     08.05.2020 - 14:54
В Испании у пяти футболистов был выявлен коронавирус
Фото: "Барселона" - "Реал" (facebook.com/LaLiga)

В ближайшее время они пройдут новые тесты

В чемпионате Испании зафиксированы пять случаев заражения коронавирусом среди футболистов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Новые случаи были выявлены в ходе тестирования спортсменов. Отмечается, что инфицированные присутствуют в трех командах высшего дивизиона по футболу - Примеры, а еще два - из второго по силе первенства Сегунде. Все они представляют разные команды, имена заболевших не сообщаются. В ближайшее время игроки пройдут повторные тесты.

При этом отмечается, что число заболевших может возрасти, ведь на данный момент проверены далеко не все тесты. Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время в Испании заразиться вирусом могут от 25 до 30 профессиональных футболистов.

Накануне в "Барселоне" получили результаты тестов игроков клуба на наличие коронавирусной инфекции. Все тесты оказались отрицательными. Таким образом, "сине-гранатовые" с сегодняшнего дня приступили к индивидуальным занятиям на тренировочной базе. Позже футболисты смогут заниматься в группах.

Ранее сообщалось, что Ла Лига не имеет утвержденной даты возобновления сезона.

Теги Новости Украины чемпионат ИспанииФутболКоронавирус
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