В Испании приняло присягу коалиционное правительство

В Испании 22 министры приняло присягу новое правительство, во главе нового правительства стоит лидер Социалистической рабочей партии Педро Санчес. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что в Испании приняли присягу министры нового правительства, которые образовали социалисты и левый альянс "Подемос".

"Во главе нового правительства стоит лидер Социалистической рабочей партии Педро Санчес, однако пять министров принадлежат к левому альянсу "Подемос". Лидер этой политической силы Пабло Иглесиас является одним из четырех вице-премьеров", - говорится в сообщении.

Санчес назвал приоритетами своего правительства социальные реформы, устойчивый экономический рост и "диалог" с каталонскими сепаратистами.

Напомним, в Испании парламент утвердил на должность премьерер-министра Санчеса после почти года отсутствия постоянного правительства. Указано, что Санчес получил поддержку 167 с 350 законодателей. При этом против его назначения выступили 165 парламентарии, а остальные воздержались. По словам нового главы правительства, он будет добиваться повышения налогов для работников и компаний с высокими доходами. Также новое правительство планирует отменить трудовую реформу, которую приняла предыдущая власть консерваторов.

Как сообщало РБК-Украина, 10 ноября в Испании состоялись четвертые за последние 4 года парламентские выборы. На них одержала победу Социалистическая рабочая партия во главе Педро Санчеса. Социалисты получили около 27,3% голосов избирателей.