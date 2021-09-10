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В Испании погиб огнеборец во время тушения лесного пожара

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Испания , Пятница 10 сентября 2021 19:13
В Испании погиб огнеборец во время тушения лесного пожара Фото: в Испании погиб огнеборец во время тушения лесного пожара (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Испании в районе города Малага, во время тушения масштабного лесного пожара погиб пожарный. Огонь уничтожил почти 3600 гектаров территории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на El Paris,

Пожар бушует в Испании с вечера среды. Известно, что пожарным удалось не допустить распространения огня на территорию парка, где прорастают ценные хвойные деревья. К ликвидации огня были привлечены до 400 пожарных, впрочем ситуацию осложняет сильный ветер.

Отмечается, что 44-летний пожарный погиб во время тушения огня, однако подробности его смерти до сих пор неизвестны.

В четвер ввечером огонь был локализован. Из-за лесного пожара покинуть свои дома были вынуждены почти 1000 человек.

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