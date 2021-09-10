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В Іспанії загинув вогнеборець під час гасіння лісової пожежі

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Іспанія , П'ятниця 10 вересня 2021 19:13
В Іспанії загинув вогнеборець під час гасіння лісової пожежі Фото: в Іспанії загинув вогнеборець під час гасіння лісової пожежі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Іспанії в районі міст Малага, під час гасіння масштабної лісової пожежі - загинув пожежник. Вогонь знищив майже 3600 гектарів території.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Paris,

Пожежа вирує в Іспанії з вечора середи. Відомо, що пожежникам вдалося не допустити поширення вогню на територію парку, де проростають цінні хвойні дерева. До ліквідації вогню були залучені до 400 вогнеборців, втім ситуацію ускладнює сильний вітер.

Зазначається, що 44-річний пожежник загинув під час гасіння вогню, однак подробиці його смерті досі невідомі.

В четвер ввечері вогонь було локалізовано. Через лісову пожежу покинути свої домівки були змушені майже 1000 осіб.

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