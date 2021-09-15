В Испании подростка госпитализировали на 2 месяца из-за зависимости от видеоигр

Отмечается, что с начала года семья мальчика начала замечать, что он перестал посещать занятия в школе. Также он мало спал, не хотел выходить на улицу, отказывался от любых социальных контактов и от посещения врачей.

Команда из провинциальной больницы Кастельона и Университета Хайме I изолировала несовершеннолетнего от игры. Проведя с ним беседу совместно с психологом, специалисты рассказали ему о негативном воздействии компьютерной игры на психическое развитие человека, а также на уровень его способности к социализации.

Медики нашли связь между зависимостью от видеоигры у подростка и смертью его родственника и высоким уровнем тревоги.

По данным специалистов, это первый клинический случай госпитализации подростка из-за зависимости от видеоигр.