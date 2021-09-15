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В Іспанії підлітка госпіталізували на 2 місяці через залежність від відеоігор

Автор: Тіберій Юрик

В Іспанії підлітка доставили в лікарню через залежність від гри Fortnite. Це перший клінічний випадок госпіталізації неповнолітнього через ігрову залежність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Відзначається, що з початку року сім'я хлопчика почала помічати, що він перестав відвідувати заняття у школі. Також він мало спав, не хотів виходити на вулицю, відмовлявся від будь-яких соціальних контактів і від відвідування лікарів.

Команда з провінційної лікарні Кастельона та Університету Хайме I ізолювала неповнолітнього від гри. Провівши з ним бесіду спільно з психологом, фахівці розповіли йому про негативний вплив комп'ютерної гри на психічний розвиток людини, а також на рівень його здатності до соціалізації.

Медики знайшли зв'язок між залежністю від відеоігри у підлітка і смертю його родича і високим рівнем тривоги.

За даними фахівців, це перший клінічний випадок госпіталізації підлітка через залежність від відеоігор.

Нагадаємо, що у Китаї ввели нові обмеження для дітей на час, який вони можуть проводити за відеоіграми.

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Іспанія