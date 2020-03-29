Испания усилила карантинные меры

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На две недели закрываются предприятия всех отраслей, которые не являются критическими

Власти Испании приняли решение усилить карантинные меры в стране в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Премьер-министр страны Педро Санчес заявил о намерении закрыть на две недели предприятия всех отраслей, которые не являются критическими, с сохранением зарплат работников.

При этом он добавил, что позднее граждане страны должны будут отработать вынужденно пропущенные часы.

Меры будут действовать до 9 апреля, они призваны сократить количество поездок между регионами страны для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, за последние сутки в Испании зафиксировано 838 новых летальных случаев вследствие коронавируса. По состоянию на утро 29 марта коронавирус подтвердили у 78 797 случаях заражения.

Кроме того, от коронавируса скончалась 86-летняя принцесса Испании, двоюродная сестра короля Филиппа VI Мария Тереза. Она является первой жертвой вируса среди членов королевских семей Европы.