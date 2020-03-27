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В Испании около 9,5 тысячи медиков заразились коронавирусом

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 15:07
В Испании около 9,5 тысячи медиков заразились коронавирусом
Иллюстративное фото (flickr.com/hospitalclinic)

Также коронавирусом инфицированы 282 гражданских гвардейца и 172 военных

В Испании около 9,5 тысячи медиков заражены коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE.

По словам директора координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симона, данная цифра является высокой по сравнению с другими странами.

"Пострадали 9444 медицинских работников. Это высокая цифра по сравнению с другими странами. Это одна из наших забот, мы работаем над этим", - заявил он.

Кроме того, заражены 282 гражданских гвардейца и 172 военных.

Напомним, за сутки от коронавируса в Испании умерли 769 человек. При этом за сутки коронавирусом заразились почти 8 тыс. человек, увеличив число зараженных в стране до 64 тыс. человек.

Добавим, что еще вчера в Испании заявили о первом за неделю снижении смертности от вируса.

Кроме того, большинство экспресс-тестов, которые Испания закупила у Китая, не работают надлежащим образом.

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