В Испании обнаружили первый случай сальмонеллеза из-за шоколадки Kinder

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявил о первом случае заболевания сальмонеллезом из-за шоколадки марки Kinder. В стране производителя также были выявлены подобные инциденты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Elmundo.
Испанские органы здравоохранения начали расследовать еще два возможных случая заболевания. Согласно данным ECDC, в странах-членах ЕС были подтверждены 85 случаев заражения и еще 29 случаев находятся на стадии расследования.
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У пострадавших детей отмечают серьезные симптомы заболевания.
Две недели назад Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питания (Aesan) приказало отозвать некоторые партии продуктов торговой марки.
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