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В Испании обнаружили первый случай сальмонеллеза из-за шоколадки Kinder

Фото: в Испании обнаружили первый случай сальмонеллеза из-за шоколадки Kinder (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявил о первом случае заболевания сальмонеллезом из-за шоколадки марки Kinder. В стране производителя также были выявлены подобные инциденты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Elmundo.

Испанские органы здравоохранения начали расследовать еще два возможных случая заболевания. Согласно данным ECDC, в странах-членах ЕС были подтверждены 85 случаев заражения и еще 29 случаев находятся на стадии расследования.

Известно, что:

  • в Германии обнаружили 11 случаев заболевания сальмонеллой;
  • во Франции - 37;
  • в Ирландии - 15;
  • в Британии - 73.

У пострадавших детей отмечают серьезные симптомы заболевания.

Две недели назад Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питания (Aesan) приказало отозвать некоторые партии продуктов торговой марки.

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Испания