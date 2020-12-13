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В Испании надеются, что коллективный иммунитет к COVID появится к осени 2021 года

Автор: Роман Тверденко

В Испании рассчитывают на формирование коллективного иммунитета от коронавируса к концу лета 2021 года. К тому времени должно быть вакцинировано большинство жителей страны.

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Об этом заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

Он ожидает, что к осени вакциной будут привиты более чем две трети населения страны.

"Я считаю это началом конца. Может быть к тому времени с коронавирусом в Европе не будет покончено, но это будет уже совершенно иная ситуация. Думаю, все изменится за пять-шесть месяцев", - сказав Илия.

Также глава испанского Минздрава отметил, что коллективный иммунитет должен сформироваться в следствии вакцинации, а также за счет тех, кто уже переболел COVID-19.

В начале декабря сообщалось, что власти Испании решили ограничить собрание людей на новогодние праздники и внутренние поездки, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Соответствующее решение было согласовано с властями на местах.

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