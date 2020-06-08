В Испании начали расследование против экс-короля Хуана Карлоса I

Прокурор Верховного суда Королевства Испании начал расследование в отношении бывшего короля страны Хуана Карлоса I. Следствие связано со строительством высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Reuters.

Следователи изучат возможную причастность бывшего монарха к коррупции при строительстве железной дороги, известной как AVE del Desierto и соединяющей города Медину и Мекку в Саудовской Аравии.

Генпрокурор заявил, что сейчас изучается вопрос о том, можно ли привлечь к делу Карлоса I после того, как он отрекся от престола в 2014 году.

"Это расследование сосредоточено на установлении или отбрасывании преступной значимости действий, которые произошли после июня 2014, когда бывший король не был защищен иммунитетом", - говорится в сообщении.

Отметим, что данное расследование связано с другим делом, которым занимается прокуратура Верховного суда. Тогда антикоррупционный прокурор проводил расследование в связи со вторым этапом строительства скоростной железной дороги в Саудовской Аравии, которое проводили ряд компаний Испании в 2011 году.

Напомним, что Хуан Карлос I отрекся от престола в 2014 году в пользу своего сына Филиппа. Он занимал престол с 1975 года.

Отметим, что это уже не первый случай, когда испанскую королевскую семью обвиняют в коррупции. Так, в 2016 году испанская принцесса Кристина предстала перед судом по делу о хищении средств.

Кроме того, зятя короля Филиппа VI приговорили к шести годам лишения свободы за хищение и отмывание денег.