В Іспанії почали розслідування проти екс-короля Хуана Карлоса I

Прокурор Верховного суду Королівства Іспанії почав розслідування відносно колишнього короля країни Хуана Карлоса I. Слідство пов'язане з будівництвом швидкісної залізниці в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Reuters.

Слідчі вивчать можливу причетність колишнього монарха до корупції при будівництві залізниці, відомої як AVE del Desierto і з'єднує міста Медіни та Мекки в Саудівській Аравії.

Генпрокурор заявив, що зараз вивчається питання про те, чи можна притягти до справи Карлоса I після того, як він відрікся від престолу у 2014 році.

"Це розслідування зосереджено на встановленні або відкиданні злочинної значущості дій, які відбулися після червня 2014 року, коли колишній король не був захищений імунітетом", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що дане розслідування пов'язане з іншим справою, якою займається прокуратура Верховного суду. Тоді антикорупційний прокурор проводив розслідування у зв'язку з другим етапом будівництва швидкісної залізниці в Саудівській Аравії, яке проводили ряд компаній Іспанії у 2011 році.

Нагадаємо, що Хуан Карлос I відрікся від престолу у 2014 році на користь свого сина Філіппа. Він займав престол з 1975 року.

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли іспанську королівську сім'ю звинувачують у корупції. Так, у 2016 році іспанська принцеса Крістіна постала перед судом у справі про розкрадання коштів.

Крім того, зятя короля Філіпа VI засудили до шести років позбавлення волі за розкрадання і відмивання грошей.