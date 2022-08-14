В Испании на музыкальном фестивале обрушилась сцена: десятки раненых, есть погибший
Один человек погиб и десятки посетителей получили ранения в результате обрушения главной сцены на фестивале Medusa Festival танцевальной музыки недалеко от испанского города Валенсия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мероприятия.
По данным региональных органов здравоохранения, в субботу днем 32 человека были доставлены в больницу, еще один человек погиб. Организаторы заявили, что отменяют остальную часть фестиваля из соображений безопасности участников.
Национальное метеорологическое агентство AEMET сообщило, что в регионе были зарегистрированы порывы ветра скоростью до 82 км/ч.
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