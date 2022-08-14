В Іспанії на музичному фестивалі обвалилася сцена: десятки поранених, є загиблий

Одна людина загинула і десятки відвідувачів отримали поранення в результаті обвалення головної сцени на фестивалі Medusa Festival танцювальної музики недалеко від іспанського міста Валенсія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook захід.

За даними регіональних органів охорони здоров'я, в суботу вдень 32 людини були доставлені в лікарню, ще одна людина загинула. Організатори заявили, що скасовують решту фестивалю з міркувань безпеки учасників.

Національне метеорологічне агентство AEMET повідомило, що в регіоні були зареєстровані пориви вітру швидкістю до 82 км/год.