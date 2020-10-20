ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Испании допускают введение комендантского часа в регионах из-за коронавируса

Испания, Вторник 20 октября 2020 20:38
В Испании допускают введение комендантского часа в регионах из-за коронавируса
Фото: работники кафе в Испании (rtve.es)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Испании рассматривает введение комендантского часа в отдельных регионах из-за роста заболеваемости коронавирусом. Но решение может быть сложно принять.

Об этом сообщает Reuters.

В министерстве здравоохранения рассматривают ужесточение карантина в регионах, которые сейчас худшие по статистике заражения коронавирусом, включая столицу Мадрид. Среди мер может быть введение комендантского часа. Его, прежде всего, рассматривают на местном уровне, но без указов правительства не могут действовать.

Для этого ограничения нужно возвращение чрезвычайного положения. Это решение утвердить в парламенте сейчас сложно из-за разногласий между партиями.

Сегодня в Испании сообщили о 13,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В последние недели в стране начался стремительный рост заболеваемости после летнего спада.

Напомним, несколько регионов Испании в понедельник, 19 октября, усилили карантинные ограничения из-за коронавируса. В регионах ограничили работу заведений и ввели запрет на продажу алкоголя.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Коронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь