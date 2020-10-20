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В Іспанії допускають введення комендантської години в регіонах через коронавірус

Іспанія, Вівторок 20 жовтня 2020 20:38
В Іспанії допускають введення комендантської години в регіонах через коронавірус
Фото: працівники кафе в Іспанії (rtve.es)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Іспанії розглядає введення комендантської години в окремих регіонах через зростання захворюваності коронавірусом. Але рішення може бути складно прийняти.

Про це повідомляє Reuters.

У міністерстві охорони здоров'я розглядають посилення карантину в регіонах, які зараз найгірші за статистикою зараження коронавірусом, включно зі столицею Мадридом. Серед заходів може бути введення комендантської години. Його, насамперед, розглядають на місцевому рівні, але без указів уряду не можуть діяти.

Для цього обмеження потрібно повернення надзвичайного стану. Це рішення затвердити в парламенті зараз складно через розбіжності між партіями.

Сьогодні в Іспанії повідомили про 13,8 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. В останні тижні в країні почався стрімкий ріст захворюваності після літнього спаду.

Нагадаємо, кілька регіонів Іспанії у понеділок, 19 жовтня, посилили карантинні обмеження через коронавірусу. У регіонах обмежили роботу закладів і ввели заборону на продаж алкоголю.

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