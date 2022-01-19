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В Испании в доме престарелых произошел пожар: погибли шесть человек

Автор: Иванна Шовкун

В пригороде Валенсии произошел пожар в доме для престарелых. Вследствие трагедии погибли шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным спасателе, возгорание зафиксировали еще 18 января поздно вечером. Пожарные оперативно прибыли на место. Однако они не могли потушить огонь на протяжении двух часов.

В результате возгорания погибли шесть человек. Пятеро умерли на месте трагедии, а один человек скончался в больнице. Также еще 15 человек госпитализировали с отравлением продуктами горения. Всего из здания на момент пожара эвакуировали около 70 человек.

Член городского совета и пожарный Мартин Перес Аранда сообщил, что среди возможных расследуемых причин была непогашенная сигарета или электрическая неисправность, связанная с кислородным баллоном.

Напомним, в Черниговской области произошел пожар в одном из жилых домов. Среди погибших трое детей.

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ИспанияПожар