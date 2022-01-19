В Испании в доме престарелых произошел пожар: погибли шесть человек

По данным спасателе, возгорание зафиксировали еще 18 января поздно вечером. Пожарные оперативно прибыли на место. Однако они не могли потушить огонь на протяжении двух часов.

В результате возгорания погибли шесть человек. Пятеро умерли на месте трагедии, а один человек скончался в больнице. Также еще 15 человек госпитализировали с отравлением продуктами горения. Всего из здания на момент пожара эвакуировали около 70 человек.

Член городского совета и пожарный Мартин Перес Аранда сообщил, что среди возможных расследуемых причин была непогашенная сигарета или электрическая неисправность, связанная с кислородным баллоном.