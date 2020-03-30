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В Испании за день умерли больше 800 человек

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 15:02
В Испании за день умерли больше 800 человек
Иллюстративное фото (flickr)

Число погибших выросло до 7340 человек

За последние сутки в Испании зафиксировали 812 смертельных случаев от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

Сообщается, что общее число погибших от вируса в стране выросло до 7340 человек. Также почти на 6,4 тыс. возросло число зараженных.

По состоянию на 14:00 30 марта коронавирусом в Испании заразились 85,2 тыс. человек. При этом почти 17 тыс. излечились от инфекции.

Напомним, Испания несколько дней подряд сообщает о значительных жертвах вируса. Вчера COVID-19 забрала жизнь 838 испанцев. Кроме того, от вируса скончалась двоюродная сестра короля Филиппа VI, принцесса Испании Мария Тереза.

Накануне власти Испании приняли решение усилить карантинные меры в стране в связи с распространением коронавируса. Так, на две недели закрылись предприятия всех отраслей, которые не являются критическими.

Ранее РБК-Украина сообщало, что коронавирусом в мире заразились более 700 тыс. человек. Также зарегистрировано почти 35 тыс. смертельных случая. От вируса выздоровели чуть больше 156 тыс. человек.

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