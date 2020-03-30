В Іспанії за день померло понад 800 людей

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Кількість загиблих зросла до 7340 осіб

За останню добу в Іспанії зафіксували 812 смертельних випадків від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

Повідомляється, що загальна кількість загиблих від вірусу в країні зросла до 7340 людей. Також майже на 6,4 тис. зросла кількість заражених.

Станом на 14:00 30 березня коронавірусом в Іспанії заразилися 85,2 тис. осіб. При цьому майже 17 тис. вилікувалися від інфекції.

Нагадаємо, Іспанія кілька днів поспіль повідомляє про значні жертви вірусу. Вчора COVID-19 забрав життя 838 іспанців. Крім того, від вірусу померла двоюрідна сестра короля Філіпа VI, принцеса Іспанії Марія Тереза.

Напередодні влада Іспанії прийняла рішення посилити карантинні заходи в країні у зв'язку з поширенням вірусу. Так, на два тижні закрилися підприємства всіх галузей, які не є критичними.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що коронавірусом у світі заразилися понад 700 тис. осіб. Також зареєстровано майже 35 тис. смертельних випадків. Від вірусу одужали трохи більше 156 тис. осіб.