В Испании будут требовать отрицательный ПЦР-тест при въезде из "красной зоны" ЕС

В Испании у приезжающих из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в Евросоюзе будут требовать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов до приезда в страну. Должностные лица имеют право запросить подтверждение результата теста.

Об этом сообщает RTVE.

Наличие отрицательного ПЦР-теста необходимо для приезжающих из стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Исходя из зонирования, в ЕС сейчас это почти все страны, кроме Норвегии и Финляндии. Остальные находятся в "красной зоне". Кроме этого, ПЦР-тест нужен будет и по приезду из третьих стран, статус которых исчисляется по заболеваемости за последние две недели на 100 тысяч населения.

При приезде из этих стран нужно в бумажном или электронном виде показать результат теста на английском или испанском языках, а также заполнить специальную форму, в которой надо указать получение отрицательного результаты ПЦР-пробы. Также приезжих осматривают в аэропортах и делают температурный скрининг. При подозрении у человека COVID-19 его могут отправить в диагностический центр в аэропорту.

Туроператоры, занимающиеся отправкой туристов в Испанию, обязаны информировать клиентов о необходимости получения отрицательного ПЦР-теста перед поездкой.

Испания остается одной из самой пострадавших стран Евросоюза от коронавируса. На сегодня за период пандемии там зафиксировали 1,463 миллиона случаев. Это второй показатель в Европе после Франции.

Ранее сообщалось, что Испания ожидает поступления первой партии вакцины от коронавируса разработки BioNTech и Pfizer в начале следующего года. Вакцинация будет доступной для граждан.