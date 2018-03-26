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В Іспанії заарештовано українського хакера, який обікрав 100 фінустанов у 40 країнах світу

НовиниТелеком & IT    26.03.2018 - 16:52
Фото: в Іспанії заарештовано українець-голова хакерського синдикату (фото з відкритих джерел)
Фото: в Іспанії заарештовано українець-голова хакерського синдикату (фото з відкритих джерел)

Збиток фінансових компаній оцінюється в більш ніж 1 млрд євро

В Іспанії заарештовано українського хакера, який обікрав 100 фінансових установ у 40 країнах світу. Про це повідомляє Європол, передає Financial Times.

Як повідомляється, комп'ютерник очолював кіберзлочинний синдикат, діяльність якого завдала більше 1 млрд євро збитку.

Для вчинення злочинів хакери використовували шкідливе ПО, відоме як Carbanak і Cobalt. Тактика банди включала програмування банкоматів на видачу готівки у встановлений час, що підбирали члени банди, а також маніпуляції з мережами електронних платежів. Прибуток злочинці відмивали з допомогою кріптовалюти.

До розслідування було залучено органи, включаючи іспанську поліцію, Європейську банківську федерацію, банки приватного сектору та охоронні компанії, ФБР США і влади в Білорусі, Тайвані та Румунії.

"Це перший випадок, коли EBF активно співпрацював з Europol в ході конкретного розслідування", - сказав виконавчий директор EBF Вім Мийс.

Як пише іспанське видання El Mundo, 34-річний українець Денис К. жив анонімно в Аліканте з дружиною та сином і був заарештований 6 березня. Зараз він перебуває у в'язниці в Іспанії, справу буде передано в Національний суд.

За даними іспанського МВС, злочинцям вдалося організувати хакерські атаки на 300-400 банків Росії. З 50 російських банків були викрадені гроші.

Нагадаємо, українська киберполиция викрила українського хакера у зломі комп'ютерів світових банків та готелів. За даними правоохоронців, українець входив у вищезазначене угруповання.

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Теги публікації: Іспанія, хакери  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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