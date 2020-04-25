В Испании со 2 мая ослабят карантин: позволят прогулки

Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал ослабление карантинных ограничений со 2 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

По словам испанского премьера, со 2 мая жителям страны будет разрешено ходить на прогулки и заниматься спортом. Соответствующий указ будет издан Министерством здравоохранения Испании. Уже завтра дети один раз в день смогут выходить на улицу возле своего дома.

"Если развитие пандемии будет развиваться в позитивном ключе, как сейчас, то со 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живем. Всегда на условиях, которые определяет руководство медицинских служб", - заявил он.

Кроме того, в ближайшее время правительство утвердит план поэтапного выхода из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Санчес отметил, что карантин будет сниматься по-разному в каждом из регионов страны.

"Деэскалация будет постепенной, мы не восстановим сразу всю деятельность и социальное передвижения. Мы будем делать это поэтапно. Кроме того, отмена карантинных ограничений будет развиваться по-разному в различных автономных сообществах - не только в зависимости от уровня распространения вируса в том или ином регионе, но и от возможностей медицинской системы", - пояснил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Испании планировало ослабить карантинные ограничения для детей. Ожидалось, что с 27 апреля детям с определенными ограничениями разрешат выходить из дома. При этом карантин планируют продлить до 9 мая.