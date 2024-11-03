Існуючі прайс-кепи можуть стати бар'єром при імпорті електроенергії з ЄС, - експерт

За його словами, ці обмеження часто нижчі за ціни на європейських оптових ринках, що робить імпорт економічно недоцільним.

"Є так звані прайс-кепи, тобто верхні граничні вартість електроенергії. І ось наразі ми дорогу електричну енергію з Польщі не завжди закуповуємо, бо є на спотових ринках, оптових ринках електроенергії іноді гуртова вартість електроенергії вища, ніж максимальні прайс-кепи в Україні на закуповування", - пояснив Ігнатьєв.

За словами експерта, українським трейдерам може бути економічно недоцільно закуповувати електроенергію в Європі.

"У нас є і державний трейдер, є в більшості приватні трейдери, тому зараз це змінюється для того, щоб ми могли закуповувати електричну енергію. Але нагадаю глядачам, що електроенергія в Європі на гуртових ринках в рази дорожча ніж електроенергія в Україні", - додав експерт.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що для ефективного використання нових лімітів імпорту електроенергії з ЄС необхідно терміново переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії.