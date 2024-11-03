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Існуючі прайс-кепи можуть стати бар'єром при імпорті електроенергії з ЄС, - експерт

Фото: існуючі прайс-кепи можуть стати бар'єром при імпорті електроенергії з ЄС (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Граничні ціни на ринку електроенергії (прайс-кепи) можуть стати серйозними перешкодами при імпорті електроенергії з Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслава Ігнатьєва.

За його словами, ці обмеження часто нижчі за ціни на європейських оптових ринках, що робить імпорт економічно недоцільним.

"Є так звані прайс-кепи, тобто верхні граничні вартість електроенергії. І ось наразі ми дорогу електричну енергію з Польщі не завжди закуповуємо, бо є на спотових ринках, оптових ринках електроенергії іноді гуртова вартість електроенергії вища, ніж максимальні прайс-кепи в Україні на закуповування", - пояснив Ігнатьєв.

За словами експерта, українським трейдерам може бути економічно недоцільно закуповувати електроенергію в Європі.

"У нас є і державний трейдер, є в більшості приватні трейдери, тому зараз це змінюється для того, щоб ми могли закуповувати електричну енергію. Але нагадаю глядачам, що електроенергія в Європі на гуртових ринках в рази дорожча ніж електроенергія в Україні", - додав експерт.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що для ефективного використання нових лімітів імпорту електроенергії з ЄС необхідно терміново переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії.

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