Существующие прайс-кэпы могут стать барьером при импорте электроэнергии из ЕС, - эксперт

По его словам, эти ограничения часто ниже цен на европейских оптовых рынках, что делает импорт экономически нецелесообразным.

"Есть так называемые прайс-кэпы, то есть верхние предельные стоимость электроэнергии. И вот пока мы дорогую электрическую энергию из Польши не всегда закупаем, потому что есть на спотовых рынках, оптовых рынках электроэнергии иногда оптовая стоимость электроэнергии выше, чем максимальные прайс-кэпы в Украине на закупки", - объяснил Игнатьев.

По словам эксперта, украинским трейдерам может быть экономически нецелесообразно закупать электроэнергию в Европе.

"У нас есть и государственный трейдер, есть в большинстве частные трейдеры, поэтому сейчас это меняется для того, чтобы мы могли закупать электрическую энергию. Но напомню зрителям, что электроэнергия в Европе на оптовых рынках в разы дороже электроэнергии в Украине", - добавил. эксперт.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что для эффективного использования новых лимитов импорта электроэнергии из ЕС необходимо срочно пересмотреть ограничения цен на рынке электроэнергии.