Існуюча система прайс-кепів може ускладнити торгівлю "зеленою" енергією, - Енергоспівтовариство

За моделлю Feed-in-Premium представники ВДЕ продаватимуть електроенергію на ринку за ринковими цінами. Водночас ці виробники матимуть право на компенсацію від "Гарантованого покупця" у вигляді різниці між "зеленим" тарифом та аукціонною/ ринковою ціною. Однак, Співтовариство звертає увагу на нестабільність цін та вплив непередбачуваних регуляторних рішень, зокрема, зміни граничних цін на ринку (прайс-кепів).

"Хоча виробники за моделлю Premium, продаватимуть електроенергію на ринку, ринкові ціни є нестабільними і залежать від непередбачуваних регуляторних рішень, таких як коригування цінових обмежень. Це ускладнює для виробників розрахунок періодів окупності, а для банків - визнання проєкту прийнятним для фінансування", - наголошують в Енергетичному Співтоваристві.

Раніше низка представників відновлюваної енергетики виступили за скасування або підвищення граничних цін на ринку електроенергії України до європейського рівня.

Раніше зазначалось, що Україна має забезпечити можливості для інвесторів у відновлювану енергетику, щоб вони побудували у 2025 році максимум із 4 ГВт готових проєктів вітроенергетики і цим самим полегшили проходження наступного опалювального сезону.