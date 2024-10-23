RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Существующая система прайс-кепов может усложнить торговлю "зеленой" энергией, - Энергосообщество

Фото: существующая система прайс-кепов может усложнить торговлю "зеленой" энергией (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Энергетическое Сообщество выразило обеспокоенность потенциальными сложностями, которые могут возникнуть у производителей возобновляемой энергии, которые будут торговать по модели Feed-in-Premium.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор энергетического рынка Украины.

По модели Feed-in-Premium представители ВИЭ будут продавать электроэнергию на рынке по рыночным ценам. В то же время, эти производители будут иметь право на компенсацию от "Гарантированного покупателя" в виде разницы между "зеленым" тарифом и аукционной/рыночной ценой. Однако Сообщество обращает внимание на нестабильность цен и влияние непредсказуемых регуляторных решений, в частности, изменения предельных цен на рынке (прайс-кепов).

"Хотя производители по модели Premium, будут продавать электроэнергию на рынке, рыночные цены нестабильны и зависят от непредсказуемых регуляторных решений, таких как корректировка ценовых ограничений. Это усложняет для производителей расчет периодов окупаемости, а для банков - признание проекта приемлемым для финансирования", - подчеркивают в Энергетическом Сообществе.

Ранее ряд представителей возобновляемой энергетики выступили за отмену или повышение граничных цен на рынке электроэнергии Украины до европейского уровня.

Ранее отмечалось, что Украина должна обеспечить возможности для инвесторов в возобновляемую энергетику, чтобы они построили в 2025 году максимум из 4 ГВт готовых проектов ветроэнергетики и тем самым облегчили прохождение следующего отопительного сезона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия