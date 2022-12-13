Існує єдиний варіант дипломатичного завершення війни, - Кулеба

Існує лише один варіант дипломатичного завершення війни Росії проти України. Це повне виведення російських військ з усієї території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на брифінгу для іноземних журналістів .

"Територіальна цілісність України не обговорюється. Будь-яке рішення чи дипломатичне завершення базуватиметься на тому, що Росія залишає всі території України станом на 2013 рік ", - підкреслив міністр.

Кулеба вкотре зазначив, що питання територіальної цілісності України не обговорюється.

Нагадаємо, Зеленський запропонував Росії розпочати виведення своїх військ на Різдво. Щоб вони хоча б спробували довести, що здатні відмовитись від агресії.

Невдовзі в Кремлі відповіли на пропозицію президента Володимира Зеленського розпочати виведення окупаційних військ з України на Різдво. Там таку можливість "відкидають".

Раніше ми писали, яким бачить закінчення війни радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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