Исландский лоукостер WOW Air прекратил все полеты

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Лоукостер был объявлен банкрутом

Исландский лоу-кост WOW Air, совершавший рейсы из Рейкьявика в города Европы, США и Канады, объявил о прекращении полетов с 28 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Сообщается, что пассажирам отмененных рейсов бюджетник предложил самостоятельно купить билеты у других авиакомпаний и обратиться в банки или туристические агенства для оформления возврата денег или переоформления перелетов.

В последние месяцы WOW Air испытывал финансовые трудности и находился в поисках инвестора. В конце 2018 года заинтересованность в покупке компании выразил исландский конкурент Icelandair, однако его акционеры не одобрили сделку.

После этого WOW Air вел переговоры с инвестиционным фондом Indigo Partners, который имеет доли в нескольких лоу-костах, включая Wizz Air, однако сделка также не состоялась.

Для исправления ситуации WOW Air запустил программу реструктуризации, которая включала сокращение флота и персонала, однако она оказалась недостаточной для сохранения деятельности авиаперевозчика.

По итогам января 2019 года лоу-кост уменьшил перевозки пассажиров на 26% до 160 тыс. человек, а уровень загрузки самолетов упал на 8 процентных пунктов с 88% в январе 2018 года до 80% в январе 2019 года.

WOW Air стал третьим по счету европейским авиаперевозчиком, прекратившим полеты в 2019 году. Ранее свою деятельность остановили немецкая Germania и британская Flybmi.

Напомним в Украину с 1 февраля 2019 года начал летать лоукостер Laudamotion, который является дочерней авиакомпанией автрийской Ryanair.

РБК-Украина писало, что Венгерский лоукостер Wizz Air сообщил об открытии нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия).