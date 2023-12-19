В Ісландії почалося виверження вулкана: евакуювали ціле місто, закриті курорти

Через загрозу гарячих потоків лави з міста Гріндавік було евакуйовано близько 4 тисяч людей. Розташовані поряд із вулканом геотермальні курорти були закриті.

Виверження почалося північніше міста вчора пізно ввечері. З кінця жовтня в районі столиці країни Рейк'явіка спостерігається підвищена сейсмічна активність, там було зареєстровано тисячі підземних поштовхів.

У цивільній обороні заявили, що виверження сталося швидко і, зважаючи на все, було "досить великим". Повідомляється, що лава тече у всіх напрямках із великої тріщини у вулкані.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що ісландське місто з населенням близько 4 тисяч осіб поблизу Рейк'явіка може бути серйозно пошкоджене виверженням вулкана, яке очікується протягом кількох наступних годин або днів.

Найбільш вірогідним сценарієм виверження вулканологи бачили відкриття тріщини у землі у Гріндавіка. Однак вони не виключали можливості виверження на дні океану, яке, ймовірно, спричинить велику хмару попелу.