RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Исландии началось извержение вулкана: эвакуировали целый город, закрыты курорты

Фото: в Исландии началось извержение вулкана (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На полуострове Рейкьянес, что на юго-западе Исландии, после нескольких сильных землетрясений началось извержение вулкана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Из-за угрозы горячих потоков лавы из города Гриндавик было эвакуировано около 4 тысяч человек. Расположенные рядом с вулканом геотермальные курорты были закрыты.

Извержение началось к северу от города вчера поздно вечером. С конца октября в районе столицы страны Рейкьявика наблюдается повышенная сейсмическая активность, там были зарегистрированы тысячи подземных толчков.

В гражданской обороне заявили, что извержение произошло быстро и, судя по всему, было "довольно крупным". Сообщается, что лава течет во всех направлениях из большой трещины в вулкане.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что исландский город с населением около 4 тысяч человек вблизи Рейкьявика может быть серьезно поврежден извержением вулкана, которое ожидается в течение нескольких последующих часов или дней.

Наиболее вероятным сценарием извержения вулканологи видели открытие трещины в земле у Гриндавика. Однако они не исключали возможности извержения на дне океана, которое, вероятно, повлечет за собой большое облако пепла.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Исландия