Ісландія зупиняє роботу посольства у Москві. Аналогічного кроку вимагає й від Росії

У МЗС викликали російського посла, щоб повідомити йому про це рішення.

Ісландія також вимагає від Росії обмежити діяльність свого посольства в Рейк'явіку відповідно до статті 11 Віденської конвенції про дипломатичні зносини і знизити рівень дипломатичного представництва.

"Це непросте рішення, оскільки Ісландія підтримує багаті відносини з народом Росії з моменту здобуття нами незалежності в 1944 році. Однак нинішня ситуація просто не дозволяє невеликій дипломатичній службі Ісландії мати посольство в Росії", - заявила міністр закордонних справ Тордіс Гільфадоттір.

Рішення про припинення діяльності посольства Ісландії в Москві не є розривом дипломатичних відносин. Щойно дозволять умови, Ісландія приділятиме пріоритетну увагу відновленню роботи посольства Ісландії в Москві.

Дипломатичні відносини Ісландії з РФ

Нині комерційні, культурні та політичні відносини з Росією перебувають на історичному мінімумі. Отже, збереження посольства Ісландії в Москві більше не виправдане.

Ісландія має посольство в Москві з 1944 року, за винятком 1951-1953 років, коли між країнами не було торгівлі. Радянський Союз не мав посла в Рейк'явіку в 1948-1954 роках.

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