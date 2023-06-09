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Исландия приостанавливает работу посольства в Москве. Аналогичного шага требует и от России

Фото: Исландия приостанавливает работу посольства в Москве (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Исландии приняло решение приостановить работу посольства Исландии в Москве с 1 августа. Рейкьявик потребовал аналогичного шага от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Исландии.

В МИД вызвали российского посла, чтобы сообщить ему об этом решении.

Исландия также потребовала от России ограничить деятельность своего посольства в Рейкьявике в соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях и снизить уровень дипломатического представительства.

"Это непростое решение, поскольку Исландия поддерживает богатые отношения с народом России с момента обретения нами независимости в 1944 году. Однако нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России", - заявила министр иностранных дел Тордис Гильфадоттир.

Решение о приостановке деятельности посольства Исландии в Москве не является разрывом дипломатических отношений. Как только позволят условия, Исландия будет уделять приоритетное внимание возобновлению работы посольства Исландии в Москве.

Дипломатические отношения Исландии с РФ

В настоящее время коммерческие, культурные и политические отношения с Россией находятся на историческом минимуме. Следовательно, сохранение посольства Исландии в Москве более не оправдано.

Исландия имеет посольство в Москве с 1944 года, за исключением 1951-1953 годов, когда между странами не было торговли. Советский Союз не имел посла в Рейкьявике в 1948-1954 годах.

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ИсландияДипломатические отношенияРоссийская Федерация