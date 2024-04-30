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Ісландія схвалила резолюцію щодо довгострокової підтримки України

Фото: міністр закордонних справ Ісландії Ордіс Колбрун Рейкфіорд Гілфадоттир (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України в період із 2024 до 2028 року. Документ запропонував міністр закордонних справ країни.

"Я особливо вдячна за великий міжполітичний консенсус, який було досягнуто в парламенті з цього надзвичайно важливого питання. Рішуча підтримка України - найважливіше безпекове питання, що стоїть перед Ісландією та Європою", - заявила міністр закордонних справ Ісландії Ордіс Колбрун Рейкфьорд Гілфадоттір.

Вона додала, що міжнародна правова система, на якій ґрунтується безпека і рівень життя регіону, перебуває під загрозою через жорстоке вторгнення Росії в Україну. 

"Тому ми повинні зробити рішучий і конкретний внесок у захист України", - наголосила глава МЗС.

Резолюція спрямована на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільного населення, гуманітарної допомоги та відновлювальних робіт в Україні.

Допомога Україні від Ісландії

З моменту початку російської агресії в Україні Ісландія активно надає країні гуманітарну, економічну та військову допомогу. Підтримка здійснюється переважно через міжнародні організації, такі як ООН, Світовий банк, НАТО та інші.

У грудні 2022 року Ісландія передала українським військовим 12 тисяч одиниць зимового одягу. Партія включала шкарпетки, підштаники, светри з мериносової вовни, головні убори, рукавички, взуття та верхній одяг.

Варто зазначити, що спільно з Естонією Ісландія відправила в Україну великий мобільний військовий госпіталь.

Крім цього, ісландська влада виділила значні кошти на допомогу українським біженцям.

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