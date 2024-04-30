Ісландія схвалила резолюцію щодо довгострокової підтримки України

"Я особливо вдячна за великий міжполітичний консенсус, який було досягнуто в парламенті з цього надзвичайно важливого питання. Рішуча підтримка України - найважливіше безпекове питання, що стоїть перед Ісландією та Європою", - заявила міністр закордонних справ Ісландії Ордіс Колбрун Рейкфьорд Гілфадоттір.

Вона додала, що міжнародна правова система, на якій ґрунтується безпека і рівень життя регіону, перебуває під загрозою через жорстоке вторгнення Росії в Україну.

"Тому ми повинні зробити рішучий і конкретний внесок у захист України", - наголосила глава МЗС.

Резолюція спрямована на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільного населення, гуманітарної допомоги та відновлювальних робіт в Україні.