Исландия одобрила резолюцию о долгосрочной поддержке Украины

"Я особенно благодарна за большой межполитический консенсус, который был достигнут в парламенте по этому чрезвычайно важному вопросу. Решительная поддержка Украины - самый важный вопрос безопасности, стоящий перед Исландией и Европой", - заявила министр иностранных дел Исландии Ордис Колбрун Рейкфьорд Гилфадоттир.

Она добавила, что международная правовая система, на которой основывается безопасность и уровень жизни региона, находится под угрозой из-за жестокого вторжения России в Украину.

"Поэтому мы должны внести решительный и конкретный вклад в защиту Украины", - подчеркнула глава МИД.

Резолюция направлена на поддержку независимости, суверенитета, границ, безопасности гражданского населения, гуманитарной помощи и восстановительных работ в Украине.