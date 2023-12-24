Ісландія приєдналася до двох коаліцій, які надають підтримку Україні

Крім цього, Ісландія оголосила про додаткове фінансування в розмірі 340 тисяч євро через Комплексний пакет допомоги НАТО для закупівлі медичних матеріалів для України.

"Приєднавшись до коаліцій з інформаційних технологій і розмінування та надавши додаткове фінансування Комплексного пакету допомоги Україні, ми продовжуємо надавати нелетальну підтримку Україні в її боротьбі з несправедливим і незаконним вторгненням Росії", - заявив міністр закордонних справ Ісландії Б'ярні Бенедиктссон.

Наразі до IT-коаліції офіційно приєдналися вісім країн: Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Японія, Латвія, Литва. Велика Британія та Італія також оголосили про свій намір приєднатися.

Допомога Ісландії Україні

З моменту незаконного повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже два роки тому Ісландія надає Україні гуманітарну, економічну та пов'язану з безпекою підтримку, працюючи здебільшого через міжнародні організації, включно з ООН, Світовим банком, НАТО та іншими багатосторонніми форумами.

У грудні 2022 року Ісландія передала українським військовим 12 тисяч одиниць зимового одягу. Це шкарпетки, підштанники та светри з шерсті мериноса, головні убори, зимові рукавички, взуття та верхній одяг.

Також повідомлялося, що Ісландія та Естонія спільно передали Україні великий мобільний військовий шпиталь.

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