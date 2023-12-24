Исландия присоединилась к двум коалициям, оказывающим поддержку Украине

Помимо этого Исландия объявила о дополнительном финансировании в размере 340 тысяч евро через Комплексный пакет помощи НАТО для закупки медицинских материалов для Украины.

"Присоединившись к коалициям по информационным технологиям и разминированию и предоставив дополнительное финансирование Комплексного пакета помощи Украине, мы продолжаем оказывать нелетальную поддержку Украине в ее борьбе с несправедливым и незаконным вторжением России", - заявил министр иностранных дел Исландии Бьярни Бенедиктссон.

В настоящее время к IT-коалиции официально присоединились восемь стран: Эстония, Люксембург, Бельгия, Дания, Исландия, Япония, Латвия, Литва. Великобритания и Италия также объявили о своем намерении присоединиться.

Помощь Исландии Украине

С момента незаконного полномасштабного вторжения России в Украину почти два года назад Исландия оказывает Украине гуманитарную, экономическую и связанную с безопасностью поддержку, работая в основном через международные организации, включая ООН, Всемирный банк, НАТО и другие многосторонние форумы.

В декабре 2022 года Исландия передала украинским военным 12 тысяч единиц зимней одежды. Это носки, подштанники и свитера из шерсти мериноса, головные уборы, зимние перчатки, обувь и верхняя одежда.

Также сообщалось, что Исландия и Эстония совместно передали Украине большой мобильный военный госпиталь.

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