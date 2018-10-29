Исландия не намерена возобновлять процесс по вступлению в ЕС

Фото: Катрин Якобсдоттир (getty-images)

Премьер Исландии исключает подачу заявки на вступление в ЕС в ближайшее время

Исландия в ближайшее время не намерена возобновлять процесс по вступлению в Европейский союз на фоне неудач в еврозоне. Об этом в интервью EUobserver заявила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир, передает РБК-Украина.

По ее словам, на сегодня у Исландии нет оснований для подачи новой заявки на вступление в Евросоюз.

"Лично я критически отношусь к экономической политике ЕС - создание еврозоны без реальной централизованной политики по налогам и фискальной политики", - подчеркнула Якобсдоттир.

Она также назвала Европейский центральный банк "не очень демократичным".

"Экономическая политика ЕС была очень далека от людей в еврозоне, и она создала разделения, которые там не нужны", - отметила Якобсдоттир и добавила, что для Исландии вопрос членства в Евросоюзе до сих пор остается противоречивым.

Напомним, Исландия отозвала свою заявку на вступление в ЕС в марте 2015 года. Это стало результатам прихода к власти правительства евроскептиков, которые обещали избирателям отказаться от перспектив в Евросоюзе.

После этого в Исландии прошли самые масштабные со времени финансового криза 2008 года акции протеста.