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Ісландія не має наміру відновлювати процес щодо вступу в ЄС

Новини » Політика    29.10.2018 - 14:59
Фото: Катрін Якобсдоттір (getty-images)
Фото: Катрін Якобсдоттір (getty-images)

Прем'єр Ісландії виключає подачу заявки на вступ до ЄС найближчим часом

Ісландія найближчим часом не має наміру відновлювати процес щодо вступу до Європейського союзу на тлі невдач в єврозоні. Про це в інтерв'ю EUobserver заявила прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір, передає РБК-Україна.

За її словами, на сьогодні в Ісландії немає підстав для подачі нової заявки на вступ до Євросоюзу.

"Особисто я критично ставлюся до економічної політики ЄС - створення єврозони без реальної централізованої політики щодо податків і фіскальної політики", - підкреслила Якобсдоттір.

Вона також назвала Європейський центральний банк "не дуже демократичним".

"Економічна політика ЄС була дуже далека від людей в єврозоні, і вона створила розділення, які там не потрібні", - зазначила Якобсдоттір і додала, що для Ісландії питання членства в Євросоюзі досі залишається суперечливим.

Нагадаємо, Ісландія відкликала свою заявку на вступ до ЄС у березні 2015 року. Це стало результатами приходу до влади уряду євроскептиків, які обіцяли виборцям відмовитися від перспектив у Євросоюзі.

Після цього в Ісландії відбулися наймасштабніші з часів фінансової кризи 2008 року акції протесту.

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