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Исландия начнет с начала мая смягчать карантин

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 19:38
Исландия начнет с начала мая смягчать карантин
Иллюстративное фото (pixabay.com)

С 4 мая в Исландии общественные собрания будут ограничены до 50 человек

Министр здравоохранения Исландии Свандис Сваварсдоттир заявила, что смягчение карантинных мер из-за пандемии коронавируса начнется с начала мая. Об этом сообщает Iceland Monitor.

Так, с 4 мая в Исландии общественные собрания будут ограничены до 50 человек, а также люди должны будут соблюдать дистанцию ​​в два метра.

Детские сады и начальные школы будут работать в обычном режиме, а вот в средних школах и университетах не будет допускаться размещение более 50 человек в одном помещении.

Услуги, такие как парикмахерские, массажные центры, физиотерапевтические услуги, салоны красоты, музеи и многое другое, смогут снова работать. Однако общественные бассейны и фитнес-центры останутся закрытыми. Так же как и ночные клубы, пабы и тому подобные заведения.

Кроме того, в супермаркетах и магазинах смогут принимать не более 100 покупателей одновременно.

Напомним, 7 марта в Исландии объявили чрезвычайное положение.

Кроме того, 28 февраля в Исландии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Тогда вирус был выявлен у исландца, которому более 50 лет.

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