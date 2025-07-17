Ісландія може відновити переговори про вступ до ЄС, населення це підтримує, - МЗС

Ісландія має достатню підтримку з боку населення для відновлення переговорів про вступ до Європейського союзу (ЄС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Ісландії Торгердюр Катрін Гюннарсдоуттір в інтерв'ю Politico.

За словами Гюннарсдоуттір, відновлення переговорів про вступ є "життєво важливим з огляду на геополітичну ситуацію" та нагадала, що Ісландія вже "досить далеко просунулася" під час переговорів у 2010-2013 роках.

Як пише Politico, чинний проєвропейський уряд обіцяє провести референдум щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС до 2027 року.

У тому ж числі голова МЗС відзначила, що хотіла б "прискорити процес", якщо населення підтримає відновлення переговорів про вступ, але визнала, що питанням рибальства, сільського господарства та енергетики будуть проблемними в майбутньому.

Згідно з опитуванням, яке було проведено на початку 2025-го: