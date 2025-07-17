ua en ru
Чт, 17 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Исландия может возобновить переговоры о вступлении в ЕС, население это поддерживает, - МИД

Четверг 17 июля 2025 10:20
UA EN RU
Исландия может возобновить переговоры о вступлении в ЕС, население это поддерживает, - МИД Фото: Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир, глава Министерства иностранных дел Исландии (facebook.com/thorgerdurkatrin)
Автор: Сергей Пышкин

Исландия имеет достаточную поддержку со стороны населения для возобновления переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир в интервью Politico.

По словам Гюннарсдоуттир, возобновление переговоров о вступлении является "жизненно важным, учитывая геополитическую ситуацию" и напомнила, что Исландия уже "достаточно далеко продвинулась" во время переговоров в 2010-2013 годах.

Как пишет Politico, действующее проевропейское правительство обещает провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС до 2027 года.

В том же числе глава МИД отметила, что хотела бы "ускорить процесс", если население поддержит возобновление переговоров о вступлении, но признала, что вопросам рыболовства, сельского хозяйства и энергетики будут проблемными в будущем.

Согласно опросу, который был проведен в начале 2025-го:

  • 58% исландцев поддерживают возобновление переговоров о вступлении;
  • 45% поддерживают членство, 35% - "против" и 20% - "не определились".

Вступление Исландии в ЕС

Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году. Переговоры продолжались до 2013 года, но в результате политическая ситуация в стране изменилась, и в 2015 году Рейкьявик официально прекратил процесс присоединения, в частности из-за сильного сопротивления со стороны населения и политических разногласий относительно преимуществ членства.

Как писали ранее СМИ, Исландия начала рассматривать вопрос укрепления обороноспособности и возобновления переговоров о вступлении в ЕС из-за действий новой администрации США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Исландия
Новости
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
Аналитика
Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко