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Исландия не исключает бойкот ЧМ-2018 по футболу в России

НовостиПолитика    20.03.2018 - 08:49
Фото: логотип ЧМ-2018 по футболу в России (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: логотип ЧМ-2018 по футболу в России (facebook.com/fifaworldcup)

Исландия рассматривает возможность отказа от присутствия своих чиновников на матчах в РФ

Правительство Исландии рассматривает возможность отказа от присутствия своих чиновников на матчах Чемпионата мира-2018 по футболу, который пройдет в Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел Исландии  ​Гудлаугур Тор Тордарсон, передает местное издание ​RÚV.

По словам Тордарсона, бойкот ЧМ-2018 будет означать, что исландские чиновники откажутся от присутствия на мероприятиях во время мундиаля. При этом участие футбольной сборной и присутствие исландских болельщиков не будут запрещены.

"Участие в ЧМ-2018 для футболистов из Исландии - уникальнейшая возможность…Очень важно, чтобы мы сейчас, когда вызвали к себе такой большой интерес, воспользовались этой возможностью", - добавил Тордарсон.

Он также отметил, что обсуждение возможности бойкота ЧМ-2018 связано с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Британии.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британские политики могут не приехать на ЧМ-2018 в Россию. Данные меры стали ответом на отравление Скрипаля, которого в России осудили за шпионаж в пользу Лондона, и его дочери Юлии

 

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Теги: Российская Федерация, Исландия, ЧМ-2018, бойкот
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