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Ісландія не виключає бойкот ЧС-2018 з футболу в Росії

НовиниПолітика    20.03.2018 - 08:49
Фото: логотип ЧС-2018 з футболу в Росії (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: логотип ЧС-2018 з футболу в Росії (facebook.com/fifaworldcup)

Ісландія розглядає можливість відмови від присутності своїх чиновників на матчах в РФ

Уряд Ісландії розглядає можливість відмови від присутності своїх чиновників на матчах Чемпіонату світу-2018 з футболу, який пройде в Російській Федерації. Про це заявив міністр закордонних справ Ісландії Гудлаугур Тор Тордарсон, передає місцеве видання RÚV.

За словами Тордарсона, бойкот ЧС-2018 буде означати, що ісландські чиновники відмовляться від присутності на заходах під час мундіалю. При цьому участь футбольної збірної та присутність ісландських вболівальників не будуть заборонені.

"Участь в ЧС-2018 для футболістів з Ісландії - найунікальніша можливість...Дуже важливо, щоб ми зараз, коли викликали до себе такий великий інтерес, скористалися цією можливістю", - додав Тордарсон.

Він також зазначив, що обговорення можливості бойкоту ЧС-2018 пов'язано з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля в Британії.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що британські політики можуть не приїхати на ЧС-2018 до Росії. Дані заходи стали відповіддю на отруєння Скрипаля, якого в Росії засудили за шпигунство на користь Лондона, та його дочки Юлії

 

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Теги: Російська Федерація, Исландия, ЧМ-2018, бойкот
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