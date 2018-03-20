Ісландія не виключає бойкот ЧС-2018 з футболу в Росії

Уряд Ісландії розглядає можливість відмови від присутності своїх чиновників на матчах Чемпіонату світу-2018 з футболу, який пройде в Російській Федерації. Про це заявив міністр закордонних справ Ісландії Гудлаугур Тор Тордарсон, передає місцеве видання RÚV.

За словами Тордарсона, бойкот ЧС-2018 буде означати, що ісландські чиновники відмовляться від присутності на заходах під час мундіалю. При цьому участь футбольної збірної та присутність ісландських вболівальників не будуть заборонені.

"Участь в ЧС-2018 для футболістів з Ісландії - найунікальніша можливість...Дуже важливо, щоб ми зараз, коли викликали до себе такий великий інтерес, скористалися цією можливістю", - додав Тордарсон.

Він також зазначив, що обговорення можливості бойкоту ЧС-2018 пов'язано з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля в Британії.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що британські політики можуть не приїхати на ЧС-2018 до Росії. Дані заходи стали відповіддю на отруєння Скрипаля, якого в Росії засудили за шпигунство на користь Лондона, та його дочки Юлії