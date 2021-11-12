В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Фото: в Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,2 (Getty Images)
В Исландии произошло мощное землетрясение. Магнитуда толчков составляла 5,2.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BNO.
Землетрясение произошло вблизи вулкана Гекла на юге Исландии, толчки ощущались во всем регионе.
Их ощущали даже в столице страны Рейкьявике, но сообщения о серьезных повреждениях или ранениях людей не поступали.
Эпицентр землетрясения зафиксировали вблизи системы трещин на юге Исландии.
Ранее мы писали, что на Прикарпатье произошло землетрясение.