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В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Новина українською →
Исландия, Пятница 12 ноября 2021 04:17
В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,2 Фото: в Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,2 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Исландии произошло мощное землетрясение. Магнитуда толчков составляла 5,2.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BNO.

Землетрясение произошло вблизи вулкана Гекла на юге Исландии, толчки ощущались во всем регионе.

Их ощущали даже в столице страны Рейкьявике, но сообщения о серьезных повреждениях или ранениях людей не поступали.

Эпицентр землетрясения зафиксировали вблизи системы трещин на юге Исландии.

Ранее мы писали, что на Прикарпатье произошло землетрясение.

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