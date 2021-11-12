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В Ісландії стався землетрус магнітудою 5,2

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Ісландія, П'ятниця 12 листопада 2021 04:17
В Ісландії стався землетрус магнітудою 5,2 Фото: в Ісландії стався землетрус магнітудою 5,2 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Ісландії стався потужний землетрус. Магнітуда поштовхів становила 5,2.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BNO.

Землетрус стався поблизу вулкана Гекла на півдні Ісландії, поштовхи відчувалися у всьому регіоні.

Їх відчували навіть у столиці країни Рейк'явіку, але повідомлення про серйозні пошкодження або поранення людей не надходили.

Епіцентр землетрусу зафіксували поблизу системи тріщин на півдні Ісландії.

Раніше ми писали, що на Прикарпатті стався землетрус.

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