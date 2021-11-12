В Ісландії стався землетрус магнітудою 5,2
Фото: в Ісландії стався землетрус магнітудою 5,2 (Getty Images)
В Ісландії стався потужний землетрус. Магнітуда поштовхів становила 5,2.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BNO.
Землетрус стався поблизу вулкана Гекла на півдні Ісландії, поштовхи відчувалися у всьому регіоні.
Їх відчували навіть у столиці країни Рейк'явіку, але повідомлення про серйозні пошкодження або поранення людей не надходили.
Епіцентр землетрусу зафіксували поблизу системи тріщин на півдні Ісландії.
Раніше ми писали, що на Прикарпатті стався землетрус.