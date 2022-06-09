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Искусственно завышали цены. В Киеве всего за месяц оштрафовали 33 АЗС

Фото: киевские АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

За май Госпотребслужба в Киеве назначила 107 проверок АЗС за несоблюдение ценовой дисциплины. 33 автозаправочные станции были оштрафованы на общую сумму в размере 1,4 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Enkorr.

В управлении регулирующего органа отметили, что в ходе проверок на 33 АЗС было выявлено получение необоснованной выручки на общую сумму объемом 707 тысяч гривен, за что предусмотрены административно-хозяйственные санкции объемом 100% необоснованно полученной выручки и конфискация самой выручки.

Суммарно столичные автозаправки, нарушившие законодательство, заплатили в госбюджет более 1,4 млн гривен. По итогам 20 проверок нарушений законодательства не установлено. Часть проверок еще продолжается.

Напомним, ситуация с топливом в Украине начала улучшаться. Очереди на заправках по-прежнему есть, но бензин можно купить по 50-52 гривны за литр, дизтопливо по 55-58 гривен.

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