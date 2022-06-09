Штучно завищували ціни. У Києві всього за місяць оштрафували 33 АЗС

За травень Держспоживслужба в Києві призначила 107 перевірок АЗС за недотримання цінової дисципліни. 33 автозаправні станції були оштрафовані на загальну суму в розмірі 1,4 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Enkorr .

В управлінні регулюючого органу зазначили, що в ході перевірок на 33 АЗС було виявлено отримання необґрунтованої виручки на загальну суму обсягом 707 тисяч гривень, за що передбачені адміністративно-господарські санкції обсягом 100% необґрунтовано отриманої виручки та конфіскація самої виручки.

Сумарно столичні автозаправки, які порушили законодавство, заплатили до держбюджету понад 1,4 млн гривень. За підсумками 20 перевірок порушень законодавства не встановлено. Частина перевірок ще триває.