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Штучно завищували ціни. У Києві всього за місяць оштрафували 33 АЗС

Фото: київські АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

За травень Держспоживслужба в Києві призначила 107 перевірок АЗС за недотримання цінової дисципліни. 33 автозаправні станції були оштрафовані на загальну суму в розмірі 1,4 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Enkorr.

В управлінні регулюючого органу зазначили, що в ході перевірок на 33 АЗС було виявлено отримання необґрунтованої виручки на загальну суму обсягом 707 тисяч гривень, за що передбачені адміністративно-господарські санкції обсягом 100% необґрунтовано отриманої виручки та конфіскація самої виручки.

Сумарно столичні автозаправки, які порушили законодавство, заплатили до держбюджету понад 1,4 млн гривень. За підсумками 20 перевірок порушень законодавства не встановлено. Частина перевірок ще триває.

Нагадавши, ситуація з паливом в Україні почала поліпшуватися. Черги на заправках як і раніше є, але бензин можна купити по 50-52 гривні за літр, дизпаливо по 55-58 гривень.

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