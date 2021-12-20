UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Исключить алкоголь и не выходить голодными: киевлянам рассказали, как готовиться к морозу -13

Автор: Анастасия Рокитна

Резкое похолодание накроет всю Украину, в том числе и Киев. Температура ночью снизится до-9-11 градусов мороза, в связи с чем киевлянам дали рекомендации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

На дорогах столицы ожидается гололедица (I уровень опасности, желтый). Возможен небольшой снег. 22-23 декабря в городе сохранится холодная погода с температурой ночью -11-13 градусов мороза, днем -6-8 градусов мороза.

Опубликованы рекомендации во время значительного снижения температуры воздуха:

  • одеваться многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предупредить потливость, которая на морозе опасна;
  • защищать открытые участки кожи, надевать перчатки, шапку, шарф, поднимать воротник;
  • обувь следует обувать только сухую, а также стоит помнить, что она не должна сдавливать ногу;
  • не выходить на мороз голодными. Обязательно хорошо поесть, желательно что-то высококалорийное;
  • заходить каждый час или пол часа в теплое помещение, если проводить целый день на улице;
  • двигаться на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела;
  • подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться;
  • нельзя употреблять алкогольные напитки - алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;
  • ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих радиаторов.

Напомним, с 20 декабря в Киеве начали работу пункты обогрева.

Отметим, синоптики предупредили о резком похолодании по всей Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Киеве