Исключить алкоголь и не выходить голодными: киевлянам рассказали, как готовиться к морозу -13

На дорогах столицы ожидается гололедица (I уровень опасности, желтый). Возможен небольшой снег. 22-23 декабря в городе сохранится холодная погода с температурой ночью -11-13 градусов мороза, днем -6-8 градусов мороза.
Опубликованы рекомендации во время значительного снижения температуры воздуха:
одеваться многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предупредить потливость, которая на морозе опасна;
защищать открытые участки кожи, надевать перчатки, шапку, шарф, поднимать воротник;
обувь следует обувать только сухую, а также стоит помнить, что она не должна сдавливать ногу;
не выходить на мороз голодными. Обязательно хорошо поесть, желательно что-то высококалорийное;
заходить каждый час или пол часа в теплое помещение, если проводить целый день на улице;
двигаться на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела;
подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться;
нельзя употреблять алкогольные напитки - алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;
ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих радиаторов.