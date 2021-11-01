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Без исключений: в Одесский городской совет не будут пускать без сертификата или ПЦР-теста

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Понедельник 01 ноября 2021 19:07
Без исключений: в Одесский городской совет не будут пускать без сертификата или ПЦР-теста Фото: в Одесский городской совет будут впускать только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста (omr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В административное здание Одесского городского совета будут впускать только при наличии COVID-сертификата или же отрицательного ПЦР-теста. Требование будет касаться всех.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание 048.

"Я прошу депутатов прийти пораньше для проверки сертификатов и тестов, затем будет обычная процедура регистрации и начнется заседание. В связи с этим прошу департамент здравоохранения обеспечить депутатов, у которых нет прививки, ПЦР-тестами, чтобы к 3 ноября все было готово", - заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Труханов призвал местных не посещать сессию городского совета, а смотреть ее через онлайн-трансляцию, чтобы избежать скопления людей.

В то же время проверка сертификатов или негативных ПЦР-тестов будет и при входе в городские районные администрации.

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